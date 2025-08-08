L’Arena del Mare ride e canta: da Maurizio Lastrico a Rocco Hunt

L’estate dell’Arena del Mare di Sabaudia continua a regalare serate indimenticabili. Ieri sera il palcoscenico è stato conquistato da Maurizio Lastrico, attore e mattatore della comicità poetica, che con il suo inconfondibile stile ha saputo intrecciare ironia e riflessione, trasformando il cabaret in un’esperienza condivisa. Battute fulminanti, giochi di parole e momenti di improvvisazione hanno fatto esplodere il pubblico in risate fragorose, creando un’atmosfera calda e complice sotto le stelle.

Ma il ritmo dell’estate sabaudiana non conosce soste. Questa sera i riflettori si accendono su Rocco Hunt, il cantante e rapper napoletano che ha conquistato le classifiche italiane con i suoi successi travolgenti. L’artista, amatissimo soprattutto dai più giovani, è pronto a far vibrare l’arena con una scaletta che promette energia, emozione e tanto coinvolgimento.

Il doppio appuntamento segna un perfetto passaggio dalla leggerezza della risata alla potenza della musica, confermando la vocazione dell’Arena del Mare come cuore pulsante dell’intrattenimento estivo di Sabaudia.

