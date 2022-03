L’Arma e i vari comitati insieme per la sicurezza del territorio di Aprilia

Dopo l’incontro dello scorso ottobre, il Colonnello Paola Guida del Reparto Territoriale di Aprilia ha chiesto un nuovo incontro con i comitati di quartiere e le varie associazioni del territorio.

Il motivo dell’incontro spiega in una nota il Tenente Guida è al fine di conoscere le varie componenti delle associazione e comitati ed ascoltare spunti, riflessioni ed indicazioni per svolgere al meglio le attività di prevenzione ed intervento del Comando. Ha proseguito poi il Colonnello aggiungendo che un lavoro di sinergia tra l’Arma ed i cittadini è fondamentale per la sicurezza dei cittadini e per il miglioramento dell’attività svolta dall’Arma dei Carabinieri sul territorio.

L’incontro si svolgerà domani alle ore 16,30 presso la chiesa Madonna dell’Olmo di Cisterna in zona Olmobello ed al quale sarà possibile accedere con documento, green pass e mascherina.