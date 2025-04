L’Asl di Latina si conferma un’eccellenza nella cura dei pazienti oncologici. A conferma di ciò è intervenuto, tramite una nota diffusa dal suo ufficio stampa, l’onorevole Enrico Tiero, che ha espresso soddisfazione in merito al lavoro svolto da Sabrina Cenciarelli e dal suo staff:

“La sinergia con l’Asl di Latina produce risultati evidenti e sono i numeri a sottolinearlo. Ritengo davvero entusiasmanti i dati dell’ultimo anno, nell’ambito del quale si è registrato un aumento del 30% delle prestazioni oncologiche nelle sedi di Terracina e Formia e del 20% a Latina. In particolare abbiamo raccolto i frutti del rafforzamento del percorso diagnostico, necessario per il follow-up dei pazienti oncologici. Molto importante l’avvio dei processi di reclutamento del personale sanitario. Negli ultimi 12 mesi sono state assunte 8 nuove unità di medici specialisti in radiodiagnostica e 21 tecnici di radiologia, figure fondamentali per garantire l’efficienza e la tempestività delle prestazioni. Occorre quindi evidenziare come sia stato fondamentale il potenziamento delle apparecchiature TC nel Pronto soccorso di Latina”.

“Il finanziamento – conclude Tiero – che abbiamo assicurato come Regione Lazio, per quasi mezzo milione di euro per la Pet dell’ospedale Santa Maria Goretti, rientra nel piano degli interventi di manutenzione straordinaria, riqualificazione, ristrutturazione e implementazione del parco tecnologico dei nostri presidi. Prosegue dunque il rafforzamento delle strutture sanitarie della provincia di Latina. Mi preme ricordare che nel complesso sono disponibili 20 nuove apparecchiature, di cui 18 già collaudate. Tra queste abbiamo tre angiografi, nove ecotomografi, una gamma camera Tac, un mammografo, un sistema cardiologico fisso e due tac. Sempre per quanto concerne le apparecchiature, sottolineo che solo nell’ultimo periodo sono stati installati strumenti di ultima generazione. Il direttore generale dell’Asl di Latina Sabrina Cenciarelli sta lavorando per migliorare l’offerta nella nostra provincia e credo si stia dimostrando all’altezza delle sfide della nostra sanità”