L’Assessore Gianluca Di Cocco risponde alle interrogazioni dei consiglieri comunali di minoranza

L’Assessore Gianluca Di Cocco, responsabile della Marina e della Mobilità, ha risposto oggi a tre interrogazioni presentate dai consiglieri comunali di minoranza durante il question time.

**Gare per concessioni demaniali:**

La consigliera Maria Grazia Ciolfi del M5S ha interrogato l’assessore sulle procedure di gara per l’assegnazione delle concessioni demaniali, conformi alla normativa europea. L’assessore Di Cocco ha spiegato che, nonostante l’incertezza legislativa, l’amministrazione comunale ha adottato una delibera il 30 dicembre scorso per garantire l’equità e il rispetto dei dettami europei, limitando l’efficacia delle concessioni in essere fino al 2024. Ha sottolineato che il Comune ha già individuato alcuni criteri di massima e avviato la procedura evidenziale, con un ritardo nella pubblicazione dovuto alla necessità di organizzare servizi di sicurezza essenziali, come il salvataggio nei tratti di spiaggia libera.

**Titolarità di via Ferrazza e via Faggiana:**

I consiglieri di Latina Bene Comune, Dario Bellini, Loretta Isotton, Damiano Coletta e Floriana Coletta, hanno chiesto chiarimenti sulla proprietà di via Ferrazza e via Faggiana, strade complanari della Pontina. Di Cocco ha chiarito che, secondo una nota di Anas Spa del 6 dicembre 2023, Anas gestisce via Ferrazza dal 21 gennaio 2019, mentre le aree di via Faggiana non risultano di competenza dell’amministrazione comunale.

**Attivazione dei dissuasori nella zona pub:**

I consiglieri del Pd Valeria Campagna, Daniela Fiore e Leonardo Majocchi hanno chiesto informazioni sull’attivazione dei dissuasori nella zona pub. L’assessore ha annunciato che i dissuasori entreranno in funzione a partire da luglio, dopo un sopralluogo con i tecnici del servizio Decoro e Manutenzioni e la successiva presa in carico dell’impianto da parte del servizio Mobilità. L’accesso e l’uscita nella zona pub saranno regolamentati da un apposito regolamento condiviso con residenti ed esercenti, e sarà rinnovata l’ordinanza per l’assegnazione dei posti auto riservati ai residenti.