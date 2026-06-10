Latina: 1,2 milioni di euro per il restyling integrale del Campo Coni

La pista di atletica leggera del campo sportivo Coni di via Botticelli rinascerà completamente grazie a un finanziamento straordinario da 1,2 milioni di euro in favore del Comune di Latina. Con apposito decreto siglato dal Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, è stato infatti assegnato il contributo a valere sul “Fondo Sport e Periferie” per la riqualificazione integrale della pista di atletica leggera.

Il finanziamento premia l’istanza presentata nel mese di marzo dall’assessore Andrea Chiarato, acquisita agli atti del Dipartimento Sport, e la successiva istruttoria tecnica curata da Sport e Salute S.p.A., che ha riconosciuto il valore altamente strategico e sociale dell’intervento per l’intero territorio dell’Agro Pontino.

“Questa è una notizia meravigliosa per il nostro territorio” ha affermato il sindaco, Matilde Celentano. “Restituiremo a Latina – ha aggiunto la prima cittadina – un impianto d’eccellenza, finalmente omologato, sicuro e accessibile a tutti: dalle società agonistiche alle scuole, fino ai tantissimi amatori. Ringrazio sentitamente il ministro Andrea Abodi per l’attenzione e la sensibilità dimostrate verso la nostra comunità, riconoscendo in questo progetto un fondamentale presidio di socialità, salute pubblica e legalità. Nella comunicazione inoltrata al Comune di Latina, infatti, tale intervento viene definito come un’opportunità strategica per il territorio, ponendo le basi per un utilizzo continuativo e sostenibile della infrastruttura da parte della comunità”.

“Questo risultato straordinario – ha dichiarato, Andrea Chiarato, assessore allo Sport – è il frutto di un lavoro di squadra incessante e di una precisa visione politica. Abbiamo interloquito con gli uffici del dipartimento per lo Sport, che ringrazio insieme al ministro Abodi, all’assessore regionale Elena Palazzo e alla Federazione Italiana Di Atletica Leggera, per determinare accuratamente le necessità tecniche ed economiche del nostro impianto di via Botticelli. La pista di atletica è il cuore pulsante dello sport scolastico e agonistico di Latina, e veder riconosciuto il massimo del contributo stimato è una soddisfazione immensa. Ringrazio Sport e Salute S.p.A. per la tempestiva e proficua istruttoria. Ora siamo pronti a procedere spediti verso la stipula dell’accordo con il dipartimento per definire le modalità di erogazione e avviare i passaggi operativi che trasformeranno questo sogno in realtà”.

L’impianto sportivo, realizzato nel 1990 e oggetto di un intervento di adeguamento nel 2004, serve un bacino di utenza stimato in oltre 70mila persone. La proposta di progetto preliminare prevede la riqualificazione dell’anello della pista di atletica e delle principali, il rifacimento integrale della pedana del salto con l’asta e delle pedane per i salti in estensione e delle pedane del settore salti e lanci, oltre all’adeguamento e le rifiniture del bordo interno della pista per circa 200 metri lineari e la completa tracciatura e segnatura regolamentare di corsie e pedane.

“Questo risultato – conclude il Sindaco – non arriva per caso, ma premia la visione lungimirante della nostra amministrazione e la determinazione con cui abbiamo lavorato sin dal primo giorno per intercettare i fondi necessari a rilanciare Latina. Abbiamo creduto fermamente nella rinascita di questo impianto e oggi, grazie a un lavoro serio e rigoroso di pianificazione, dimostriamo che la nostra città sa attrarre investimenti concreti e trasformarli in opere storiche per la comunità”.