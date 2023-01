Latina, 13enne picchiata in pieno centro mentre pattina sulla pista di ghiaccio

E’ accaduto in pieno centro a Latina, sulla pista di ghiaccio che come ogni anno viene posizionata in Piazza del Popolo per permettere a grandi e piccoli di pattinare. Alcune sere fa però la triste vicenda, una ragazzina di 13 anni ha raccontato di essere stata aggredita da una sua coetanea che spingendola l’ha fatta finire contro la recinzione che circonda la pista facendogli urtare la testa.

A denunciare il fatto il padre della povera ragazza che si è presentato presso la Questura di Latina raccontando agli agenti il fatto. Stando alle prime ricostruzioni la scenda dell’aggressione sarebbe stata anche ripresa da un’amica della 13enne che si trovava sulla pista con lei. Inquirenti che stanno setacciando le riprese video e stanno indagando per risalire all’identità della responsabile.