Latina, 14enne aggredito e picchiato dalla baby gang in pieno centro

Si trovava insieme ad alcune sue amiche quando i bulli hanno cominciato a prenderlo di mira, lui non reagisce ma il gruppo inferocito di ragazzini comincia a picchiarlo senza motivo. E’ accaduto lungo Corso della Repubblica poco prima di Palazzo M, in pieno centro a Latina.

Calci, pugni, e perfino il lancio di un cartello autostradale che per fortuna il 14enne è riuscito a schivare. Una gang di giovanissimi che, stando alle prime testimonianze, da tempo imperversa il centro di Latina diffondendo terrore tra i loro coetanei. A lanciare l’allarme sono stati alcuni amici del malcapitato che per caso si trovavano li, sul posto dopo un po è arrivata una Volante della Questura di Latina ma dei bulli non c’era nemmeno l’ombra.

Un appello è arrivato anche dai genitori della vittima che hanno descritto quanto successo come una cosa che ha dell’incredibile e che avrebbe potuto trasformarsi in una vera e propria tragedia.