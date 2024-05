Latina, 14enne picchiata in pieno centro da baby gang

Altra aggressione, altro episodio di bullismo. Una ragazza di 14 anni è stata aggredita e picchiata al centro di Latina. La vittima è stata aggredita alle spalle da un’ adolescente e accerchiata da una baby gang. Lo riporta il quotidiano Latina Oggi.

I fatti sabato pomeriggio, quando una coetanea ha aggredito la vittima alle spalle e picchiata, spinta a terra e presa a calci insieme al resto della baby gang. Un episodio allarmante, che la madre cha raccontato con preoccupazione: «Incredibile che non si intervenga», decidendo inoltre di non sporgere denuncia per eventuali ritorsioni.

Le altre parole della madre della vittima:

«Mia figlia si trovava in piazzale dei Bonificatori e stava parlando con due amiche quando

l’hanno aggredita. Una ragazzina l’ha presa alle spalle e ha iniziato a picchiarla, poi l’ha spinta a terra e le è salita sopra per colpirla ancora. Si sono avvicinati anche altri giovani che l’hanno presa a calci alle costole. Erano tanti, lei dice di avere visto almeno una trentina di ragazzi intorno. Ma la cosa peggiore è fossero appena le 18, era ancora giorno, ma nessuno è intervenuto. Una sua amica l’ha aiutata a scappare e rifugiarsi in un bar. Quando è tornata a casa non ci ha detto nulla di ciò che le era successo, ma ho capito che qualcosa non andava e ho insistito. Mi ha raccontato tutto, ma era terrorizzata, ci ha implorato di non denunciare perché ha paura che ci possa succedere qualcosa. Tutto questo è incredibile, ogni sera viene aggredito un adolescente. Le forze dell’ordine dovrebbero presidiare il centro e intervenire quando si forma un capannello di giovani perché altrimenti non c’è soluzione a tanta violenza. Anche perché da quello che sappiamo molti di questi bulli non hanno neppure 14 anni».

In occasione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica il prefetto Maurizio Falco ha annunciato l’intenzione di potenziare i servizi di prevenzione intervenendo su scuole e famiglie per individuare i bulli.