Latina, 15enne a rischio processo per l’aggressione a un coetaneo

Una serata di svago trasformatasi in aggressione per futili motivi rischia ora di trascinare un minorenne in tribunale. La procura per i minorenni di Roma ha chiuso le indagini e chiesto il rinvio a giudizio per un ragazzo di 15 anni di Latina, accusato di aver picchiato un coetaneo nel cuore della città.

I fatti risalgono alla notte del 10 maggio 2025. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, la lite, scoppiata per banali divergenze, è degenerata in violenza fisica. La vittima, colpita al volto, era stata soccorsa e trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria Goretti, dove i sanitari gli avevano riscontrato lesioni alla zona dello zigomo giudicate guaribili in dieci giorni.

Le indagini della questura di Latina, avviate subito dopo la denuncia, hanno permesso di risalire in breve tempo al presunto aggressore. La procura minorile capitolina contesta ora al giovane il reato di lesioni personali, con l’aggravante legata all’età della vittima. La parola passa adesso al giudice per le indagini preliminari, che dovrà decidere se accogliere la richiesta di rinvio a giudizio.