Latina, 15enne aggredita con una lametta mentre va a scuola

Stava andando come ogni mattina a scuola quando è stata vittima di quella che sembra essere a tutti gli effetti una spedizione punitiva. Sono stati momenti di paura quelli vissuti da una ragazza di 15 anni, aggredita mentre si trovava a piedi nel quartiere Nicolosi, nei pressi di via G.B. Grassi. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la giovane sarebbe stata colta di sorpresa alle spalle da un’altra ragazza che l’avrebbe spinta con forza facendola cadere a terra. Lì poi le sarebbe saltata addosso iniziando a colpirla e arrivando anche a ferirla con una lametta da barba.

L’episodio ha immediatamente fatto scattare l’allarme. Sul posto è intervenuta un’ambulanza che ha soccorso la studentessa e l’ha trasportata in ospedale per le cure del caso. Dopo essere stata medicata, la quindicenne è stata dimessa. Nel frattempo la ragazza è stata ascoltata dai carabinieri della stazione di Latina per cercare di ricostruire con precisione quanto accaduto. Gli investigatori della Compagnia di Latina stanno portando avanti gli accertamenti e, al momento, non escludono alcuna ipotesi. Dalle prime verifiche sembrerebbe però escluso il movente della rapina, mentre prende sempre più corpo l’ipotesi di un gesto mirato, compiuto con l’intenzione di colpirla e sfregiarla.