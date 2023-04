Latina, 16 chili di droga in auto: indagini serrate dopo gli arresti

Sedici chili di cocaina in auto, scatta l’arresto da parte dei carabinieri di Borgo Grappa per due uomini di 48 e 36 anni. Il fatto all’esito di un controllo stradale effettuato nel corso della giornata del 30 marzo. All’alt dei militari, i due uomini si sono mostrati subito agitati e particolarmente insofferenti. Per questo motivo sono stati sottoposti a perquisizione e trovati in possesso di 16 panetti di sostanza stupefacente del tipo “hashish”, ognuno da circa 1 kg, occultati all’interno di un secchio per la spazzatura.

Adesso sono in corso le indagini dei carabinieri per risalire alla rete di spaccio che c’è dietro a questo ingente ritrovamento.