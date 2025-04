Latina, 17enne finisce in ospedale: “Ho assunto Lsd”

Doveva essere una giornata di festa, ma si è trasformata in un incubo. Un gruppo di adolescenti aveva organizzato un picnic in un’area attrezzata della periferia di Latina per il 25 aprile. Tra loro, un 17enne è finito in ospedale dopo aver accusato forti stati di agitazione. Ai sanitari ha riferito di aver assunto Lsd, anche se i primi test tossicologici sono risultati negativi agli stupefacenti più comuni.

Il ragazzo, visibilmente alterato, aveva iniziato a urlare e a comportarsi in modo incontrollato, togliendosi anche la maglia davanti a decine di persone. Quando sono comparsi sintomi come nausea e ansia, gli amici hanno allertato il 112. Sul posto sono intervenuti un’ambulanza e una pattuglia della Polizia, che ha immediatamente avviato gli accertamenti.

Dalle prime ricostruzioni, alcuni ragazzi avrebbero ammesso di essersi recati a Roma nei giorni precedenti per acquistare droga da uno sconosciuto, probabilmente straniero. Avrebbero chiesto cannabinoidi, ma qualcuno avrebbe richiesto anche Lsd. Non è chiaro se le loro dichiarazioni corrispondano alla realtà o siano un tentativo di coprire i responsabili della cessione.

Il 17enne è stato sottoposto alle cure del caso e, dopo una terapia adeguata, è stato dimesso. La Questura ha informato l’autorità giudiziaria e prosegue le indagini per chiarire l’origine della sostanza e individuare eventuali responsabili. Sotto la lente degli investigatori c’è ora il possibile reato di cessione di stupefacenti a minorenni.