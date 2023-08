Latina 1932, Daniele Di Donato: “Ho una rosa competitiva”

“Per la prima volta siamo praticamente al completo ad agosto, e questo non può che riempirmi di soddisfazione ed entusiasmo”, questo un primo bilancio di Daniele Di Donato riguardo il mercato che ha visto protagonista il Latina, società che per il terzo anno guiderà in Lega Pro: “Sarà un campionato duro e difficile, ma saremo sicuramente competitivi – ha detto il tecnico nella conferenza stampa di questa mattina al Francioni – Abbiamo cambiato tanto ma ci stiamo amalgamando. Alla società non posso che dire grazie per avermi rinnovato la fiducia e accontentato in ogni richiesta. Di lavoro da fare ce n’è ancora tanto, ma l’obiettivo è quello di una ulteriore crescita, sotto ogni punto di vista. Mi pare che gli obiettivi raggiunti in questi anni siano sotto gli occhi di tutti”.

Domenica si giocherà contro la Lazio in amichevole alle 21 al Francioni: “Sarà un onore per noi confrontarci con certi campioni. Sarà una festa grande per tutti”.