Latina 1932, Roberto Boscaglia nuovo allenatore

Sarà Roberto Boscaglia, 56 anni di Gela, il nuovo allenatore del Latina Calcio, chiamato a raddrizzare la barca dopo la gestione di mister Pasquale Padalino. La società nerazzurra ha sciolto i dubbi questa sera dopo una lunga trattativa. A spuntarla alla fine è stato l’esperto tecnico siciliano, in passato al Trapani, Foggia, Brescia, Palermo, Entella, Foggia e l’anno scorso all’Ancona e con oltre duecento panchine in Serie B. Boscaglia guiderà il primo allenamento domani per poi dedicarsi alla rifinitura prima della partenza per la trasferta di Catania dove si giocherà domenica alle ore 15.