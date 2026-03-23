Latina, 19enne fermato con una scacciacani carica: denunciato

Un giovane 19enne, residente a Sezze, è stato denunciato a Latina per porto d’armi atte ad offendere.

Nello specifico i carabinieri, durante un servizio di controllo alla circolazione stradale, hanno fermato il giovane mentre si trovava alla guida della propria autovettura. Insospettiti dal suo atteggiamento, hanno deciso di approfondire gli accertamenti procedendo a una perquisizione personale e veicolare.

All’esito del controllo, il 19enne è stato trovato in possesso di una pistola a salve, cosiddetta “scacciacani”, con un bossolo a salve inserito, occultata all’interno del vano portaoggetti del veicolo.

L’arma è stata immediatamente posta a sequestro.