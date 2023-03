Latina, 20 anni di condanna a cinque componenti del clan Travali

Arrivata la sentenza del processo “Status quo”, sono cinque gli esponenti del clan Travali condannati per 20 anni di carcere.

I cinque condannati erano accusati di traffico di sostanze stupefacenti, lesioni personali e tentata estorsione, il tutto aggravato dal metodo mafioso.

Il giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Roma, Angela Gerardi, ha disposto 7 anni e sei mesi per Valentina Travali; 5 anni e due mesi per il fratello Angelo; 3 anni e quattro mesi per Mohammed Jandoubi; 4 anni e quattro mesi per Gianluca Campoli; un anno e otto mesi per Guerrino Di Silvio.

Inoltre, grazie alle dichiarazioni dei pentiti è stato possibile ricostruire anche l’episodio della gambizzazione del tabaccaio di via dei Mille nell’agosto 2014.