Latina, 20 giorni al BiP: domani i sorteggi dei gironi al Circolo Cittadino

Mancano 20 giorni all’evento cestistico più atteso in provincia. 20 giorni ad una Latina colorata e vestita a festa, tutta per la palla a spicchi. Il terzo Trofeo Città di Latina – Basket in Piazza è pronto ad alzare il sipario e accogliere, da ogni dove, giocatori e appassionati della pallacanestro.

Domani, al Circolo Cittadino, è già tempo di dare forma ai gironi: alle 11 saranno sorteggiati i due gruppi da 4 che, tra senior e junior, si sfideranno nelle prime gare del torneo. L’estrazione delle squadre potrà essere seguita live attraverso il profilo Facebook di LatinaCorriere.it.

Tra volti noti e new entries, ecco i protagonisti della terza edizione, pronti a fronteggiarsi nella kermesse organizzata dall’associazione Amici del Basket:

I junior

I campioni in carica di New Age Erborist sono pronti a difendere il titolo. A contendere con loro ci saranno:

Cosmari;

B-Four Beer;

Never Stop;

Bodema;

Global Tel;

Chirizzi;

Remoin.

I senior

Si rivede più di qualche team dalla passata edizione nei senior, pronti a tutto pur di fare proprio il titolo reso ora “vacante” da 3E Geco, i vincitori della scorsa edizione: