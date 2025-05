Latina 2032, nasce la Fondazione: “Un passaggio storico per la città”

Con il voto del Consiglio comunale, il Comune di Latina aderisce come socio fondatore alla Fondazione Latina 2032. Un’iniziativa definita “storica” dai capigruppo della maggioranza – Cesare Bruni (FdI), Vincenzo Valletta (Lega), Alessandro Porzi (Lista Celentano), Giuseppe Coriddi (Forza Italia) e Maurizio Galardo (Udc) – pensata per accompagnare la città verso il centenario con uno strumento capace di unire memoria e sviluppo.

Il progetto nasce da una legge approvata in Parlamento grazie a un lavoro trasversale.

“È giusto riconoscere il merito a chi ha avuto la visione e a chi ha lavorato perché questa visione si concretizzasse in tempi rapidi”, dichiarano i capigruppo, ringraziando il senatore Calandrini, i senatori Fazzone, Durigon e l’onorevole Miele.

La fondazione, spiegano, non avrà solo il compito di ricordare, ma soprattutto di costruire il futuro della città:

“Non per celebrare meramente il passato – si legge nella nota – ma per riconnettere i fili della storia della nostra città, rilanciare la conoscenza del nostro territorio e accompagnarlo verso il traguardo dei primi 100 anni”.

Non sono mancate però sorprese in aula. L’astensione di M5S e LBC è stata giudicata incoerente con il lavoro condiviso svolto fino a quel momento.

“Un distinguo, inaspettato, giustificato con motivazioni fragili ed inconsistenti”, si legge nella nota. “Probabilmente si sono fatte prevalere logiche di polemiche politiche che francamente non avevano titolo di esistere su questo tema”.

Apprezzamento invece per PD e Per Latina 2032, che pur dai banchi dell’opposizione hanno scelto di sostenere il progetto:

“Pur nella dialettica politica, non si sono distaccate dal percorso unitario sinora seguito”.

Un ringraziamento finale è rivolto al sindaco Matilde Celentano, “per tutta l’attività svolta per arrivare a questo importante traguardo”.