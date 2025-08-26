Latina, 20enne algerino pestato brutalmente: caccia agli aggressori

Di
Redazione LatinaCorriere.it
-

A Latina, in zona Campo Boario, un 20enne di origine algerina, è stato trasportato in ambulanza a seguito di un’aggressione. Il giovane non è apparso in gravi condizioni, ma presentava una serie di lesioni e tumefazioni al volto.

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE