Latina, investimento dopo la lite: avviso orale

Un acceso diverbio per motivi di viabilità è degenerato in un episodio violento a Latina, costato una denuncia per lesioni personali aggravate a un giovane di 29 anni e l’emissione, da parte del Questore, di un avviso orale nei suoi confronti.

L’episodio risale allo scorso 10 settembre, quando in via Epitaffio le pattuglie della Squadra Volante sono intervenute a seguito di una segnalazione. Secondo la ricostruzione degli agenti, dopo una discussione animata, il 29enne sarebbe risalito a bordo della sua auto e avrebbe investito l’altro soggetto coinvolto, provocandogli lesioni giudicate guaribili in dieci giorni.

Il pronto intervento della Polizia ha permesso di contenere la situazione ed evitare conseguenze peggiori. L’uomo è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria e nei suoi confronti sono state avviate immediatamente le procedure amministrative per misure di prevenzione personale.

Nella giornata di ieri il Questore di Latina ha disposto l’avviso orale, una misura che viene adottata nei confronti di persone ritenute socialmente pericolose, anche in assenza di condanne definitive.