Latina, 29enne romena minaccia una connazionale: denunciata

A Latina, è stata denunciata una 29enne di nazionalità romena residente nel capoluogo pontino, per minaccia e possesso di oggetti per offendere.

I Carabinieri sono intervenuti a seguito di una segnalazione in centro dove poco prima l’indagata dopo una lite avvenuta per futili motivi, minacciava una sua connazionale di 33 anni. Giunti sul posto, hanno trovato la 29enne in possesso di una pistola ad aria compressa, sprovvista di tappo rosso e serbatoio e pertanto hanno provveduto a sequestrare l’arma. La donna inoltre, era già nota alle forze dell’ordine.