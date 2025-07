Latina, 30 nuovi carabinieri in arrivo. Calandrini:”Un segnale importante”

“L’arrivo di 30 nuovi Carabinieri a Latina è un segnale importante per la sicurezza del territorio”. Con queste parole, il senatore e Presidente della Commissione Bilancio del Senato, Nicola Calandrini, ha commentato l’arrivo di 30 nuovi militari dell’Arma pronti a collocarsi in tutta la provincia pontina.

“Accolgo con grande soddisfazione la notizia. – prosegue Calandrini – È un risultato concreto che risponde alle esigenze di sicurezza espresse da cittadini e amministratori locali, e che conferma l’attenzione del Governo Meloni per il nostro territorio.”

“Essi, infatti, – conclude – rappresentano un passo importante per rafforzare la presenza dello Stato, in particolare in un’area che, come sappiamo, ha bisogno di risposte forti e costanti contro la criminalità e il degrado. Non si tratta solo di numeri, ma di uomini e donne in divisa che ogni giorno mettono a rischio la propria vita per tutelare la nostra. Ringrazio l’Arma dei Carabinieri per l’impegno e la sensibilità dimostrata nei confronti della provincia di Latina. Come rappresentante del territorio continuerò a lavorare perché la sicurezza resti una priorità, e perché le forze dell’ordine siano sempre messe nelle condizioni di operare al meglio.”