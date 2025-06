Latina, 31enne finisce al pronto soccorso dopo una lite

A Latina a causa di un pestaggio avvenuto in centro, un 31enne straniero è finito in ospedale. Sulla vittima e sul suo aggressore si sa ben poco, inoltre è dovuta intervenire la Polizia per identificare la vittima e per raccogliere una descrizione dei fatti. A causa delle troppe botte ricevute, l’uomo ha subito una frattura multipla della mandibola che ha richiesto il ricovero e la necessità di un intervento chirurgico.

L’immigrato ha creato molti problemi agli operatori sanitari dell’ospedale Santa Maria Goretti, dove si è reso protagonista di comportamenti molesti. L’episodio si è consumato poco prima di mezzanotte lungo viale Vittorio Veneto, a poca distanza da piazza del Quadrato, dove l’uomo è stato soccorso da un’ambulanza che lo ha trasportato d’urgenza presso il pronto soccorso.

Il 31enne non ha detto nulla sull’accaduto e ha fornito delle informazioni generali che non hanno convinto i soccorritori, che hanno segnalato l’accaduto alla Questura. Al pronto soccorso si sono presentati anche gli specialisti della Polizia Scientifica per risalire all’identità dello straniero tramite l’analisi delle impronte digitali, consultando la banca dati che contiene sia gli immigrati regolari che i soggetti con precedenti penali.