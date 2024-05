Latina, 32enne accusata di abusi su un bambino di 9 anni

Ieri mattina si è svolta la prima udienza presso il Tribunale riguardante il caso di una donna di 32 anni proveniente dalla provincia di Viterbo, accusata di violenza sessuale su un minore di 9 anni al momento dei fatti. Il processo, presieduto dal giudice Gian Luca Soana e con il pubblico ministero Marco Giancristofaro, è stato rinviato al 6 giugno prossimo per essere trattato dal Terzo Collegio penale.

I presunti abusi – come riporta Latina Oggi – sono avvenuti a Latina e l’imputata è una figura inaspettata: un’amica del padre del bambino. Secondo l’accusa, la donna avrebbe fatto approcci molto insistiti e atti di molestia quando si trovava da sola con il ragazzo in casa, cercando persino di compiere atti sessuali completi. Sono due gli episodi contestati, avvenuti a distanza di alcuni mesi, emersi quando il ragazzo non è riuscito più a mantenere il segreto. In uno di questi casi, il padre del bambino era uscito per fare la spesa e la donna avrebbe approfittato della situazione per agire.