Latina, 32enne sorpreso con un tirapugni durante un controllo

Lo hanno sorpreso con un tirapugni, mentre si aggirava lungo via Virgilio a Latina.

È quanto accaduto durante un servizio straordinario di controllo del territorio ad “alto impatto” condotto dai Carabinieri della Compagnia di Latina e dalla Sezione d’Intervento Operativo dell’8° Reggimento Lazio.

Protagonista della vicenda un 32enne romeno residente in città, fermato mentre camminava da solo lungo la strada. A seguito di una perquisizione personale, i militari hanno rinvenuto addosso all’uomo un tirapugni in metallo, detenuto senza alcun giustificato motivo.

L’oggetto, considerato atto ad offendere, è stato immediatamente sequestrato. Per l’anziano è scattata la denuncia in stato di libertà per il reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere.