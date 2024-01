Latina, 4 denunce per incendio colposo dopo il rogo in via Bixio

Sono stati accusati di incendio colposo e per questo denunciati in stato di libertà i quattro cittadini stranieri che abitavano all’interno dell’appartamento di via Bixio, a Latina, andato a fuoco lo scorso 20 gennaio. Le indagini svolte da carabinieri e vigili del fuoco hanno infatti confermato i primi sospetti, ovvero che il rogo che ha distrutto l’abitazione e rischiato di intossicare i residenti del palazzo, è scaturito da una delle candele che i 3 bengalesi e un cinese utilizzavano per illuminarsi visto che la fornitura della corrente elettrica era stata interrotta.