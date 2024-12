Latina, 40enne rapinato per 600 euro nel parcheggio del Centro Le Torri

Un uomo di 40 anni è stato vittima di una brutale aggressione nel parcheggio del centro commerciale Le Torri, a Latina, nel pomeriggio di ieri. L’obiettivo dei malviventi era chiaro: sottrarre i circa 600 euro in contanti che l’uomo aveva con sé. L’aggressione è avvenuta intorno alle 16:30, e la Polizia è ora al lavoro per ricostruire quanto accaduto.

La vittima, sorpresa da uno o due aggressori – un dettaglio che resta da chiarire – è stata affrontata con violenza nei pressi dell’ingresso del centro commerciale, in viale Nervi. I malviventi non hanno esitato a colpirlo per costringerlo a consegnare il denaro, riuscendo a impossessarsi del portafogli prima di fuggire.

Subito dopo l’aggressione, il quarantenne ha chiamato i soccorsi. Trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria Goretti, ha ricevuto cure per le contusioni riportate ed è apparso comprensibilmente sotto shock, con ricordi frammentati dell’accaduto.

Le forze dell’ordine hanno avviato immediatamente le indagini. Gli agenti della Squadra Volante, intervenuti sul posto, hanno raccolto le prime testimonianze e passato il caso alla Squadra Mobile. Gli investigatori stanno analizzando le riprese delle telecamere di videosorveglianza del parcheggio, cercando di identificare i responsabili.

Resta da chiarire come i malviventi fossero a conoscenza della somma di denaro che l’uomo aveva con sé e se quest’ultima fosse interamente personale o, in parte, appartenente all’azienda per cui lavora.