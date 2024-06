Latina, 43enne con droga ed arma ai domiciliari: arrestato

Eseguita un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 43enne italiano, residente a Latina.

L’uomo, arrestato in flagranza il 26 aprile scorso per il possesso di circa 2,5 kg di marijuana e 600 g di cocaina, era agli arresti domiciliari. Tuttavia, la misura è stata sostituita con la custodia in carcere a causa di violazioni accertate.

Durante l’esecuzione della misura, i poliziotti hanno trovato nell’abitazione un panetto di hashish del peso di circa 100 g. Inoltre, hanno scoperto la presenza di un ragazzo del ’96, in possesso di una pistola detenuta illegalmente. La successiva perquisizione presso il domicilio di quest’ultimo ha rivelato la presenza di coltelli di grosse dimensioni, numerose cartucce calibro 12 e un tubo metallico artigianalmente modificato per sparare cartucce dello stesso calibro.

Il 28enne è stato quindi arrestato per detenzione di arma clandestina da sparo e posto agli arresti domiciliari in attesa del giudizio di convalida.