Latina, 57 migranti in arrivo da Lampedusa: saranno collocati all’ex Rossi sud

Sono in arrivo 57 migranti a Latina e saranno collocati temporaneamente all’ex Rossi Sud, sulla Monti Lepini. Sono tunisini, sono sbarcati da Lampedusa e fanno parte dei 320 che arriveranno nel Lazio nelle prossime ore.

Tutti i migranti in arrivo a Latina saranno sottoposti a tampone nella giornata di domani dalla Asl. In caso di positività al coronavirus, saranno adottati i provvedimenti: ricovero per i sintomatici, per gli asintomatici trasferimento in strutture per la quarantena; altrimenti espulsione.

Arrivato solo ieri, il nuovo prefetto Maurizio Falco, si trova già alla prima emergenza nel suo incarico pontino.