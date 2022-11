Latina, 58enne pregiudicato raggiunto da Sorveglianza Speciale

Un uomo di 58 anni di Latina, già detenuto in carcere per vari reati come omicidio, sequestro di persona, spaccio ed armi, è stato raggiunto da un provvedimento di Sorveglianza Speciale con obbligo di soggiorno nel comune di dimora per tre anni. Il provvedimento, emesso dal Tribunale di Roma – Sezione Specializzata Misure di Prevenzione, è scaturito a seguito della proposta formulata dal Questore di Latina Michele Spina, nell’ambito della costante attività di monitoraggio e prevenzione dei reati contro il patrimonio, contro la persona, violazioni alla normativa sugli stupefacenti e violazioni alla normativa sulle armi.

La misura di prevenzione diverrà esecutiva all’atto della scarcerazione dell’uomo.