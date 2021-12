Latina: 60kg di marijuana, nei guai due 55enni

Due 55enni sono stati arrestati per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente poiché trovati in possesso, complessivamente, di 60 kg di marijuana. I Carabinieri della stazione di Borgo Podgora, a seguito di indagini svolte sotto la direzione del Pubblico Ministero Giorgia Orlando, nell’ambito delle attività info – investigative sul territorio, avevano acquisito elementi tali da far ritenere che il primo dei due, un disoccupato locale, potesse detenere illecitamente della sostanza stupefacente.

Pertanto, colto il momento opportuno, i miliari hanno perquisito l’abitazione di quest’ultimo, senza però trovare nessuna traccia dello stupefacente ricercato. Solo il fiuto di un cane antidroga in dotazione al Nucleo Cinofili dell’Arma, ha permesso di rinvenire circa 60 kg di marijuana stipata in contenitori.

Per la maggior parte di questi vi era una giusta autorizzazione legata ad una impresa agricola di coltivazione di canapa, ma per circa 5kg nessuna autorizzazione è stata rinvenuta, immediatamente sono stati rilevati tassi ben oltre il consentito di THC all’interno, motivo per cui i Carabinieri hanno subito ipotizzato che quelle piante fossero destinate alla vendita della sostanza stupefacente.

Pertanto i carabinieri hanno provveduto ad accompagnare in caserma anche il cinquantacinquenne imprenditore locale, ponendo sotto sequestro tutto lo stupefacente rinvenuto, in attesa di effettuare ulteriori analisi dello stesso.

Al termine delle formalità di rito, l’autorità giudiziaria ha disposto il trasferimento presso le rispettive abitazioni, in regime degli arresti domiciliari.