Latina, 8 marzo: l’evento in Curia Vescovile

Nella ricorrenza, dell’8 marzo, Giornata internazionale della donna, la Libreria Editrice Vaticana organizza un evento pubblico a Latina il 7 marzo alle ore 17 a Latina in Curia Vescovile, intorno ai temi del libro “La Parola e i racconti” di Carola Susani.

Sedici scrittrici leggeranno le parabole dei Vangeli, un gesto di grande fiducia reciproca tra la Chiesa e il mondo della cultura femminile.

Il volume è nato dall’idea di “Donne Chiesa Mondo”, l’inserto femminile de “L’Osservatore Romano”, di far rileggere le parabole evangeliche a scrittrici contemporanee in forma narrativa. Dalla sua uscita, il libro è già andato ad incontrare numerosi lettori, attraverso interessanti confronti, in diverse città italiane fra cui Firenze, Padova e Roma.

Lorenzo Fazzini, responsabile editoriale di LEV. annota: “Raccogliere questi testi in un Prot. n. 284 del 02/03/2023 2.6.0.0.0.0/1/2023 unico volume è stata un’intuizione molto feconda e ricca di possibilità, in cui le “penne” di alcune delle più notevoli scrittrici italiane si sono confrontate con la sapienza antica e sempre nuova del Vangelo”.

Martedì 7 marzo alle ore 17 a Latina in Curia Vescovile (ingresso di Piazza Paolo VI) la scrittrice e curatrice del volume Carola Susani, nel Comitato di direzione del mensile “Donne Chiesa Mondo de L’Osservatore Romano” e responsabile del “Fondo Alberto Moravia”, dialogherà con la Professoressa Ilaria Gardin e il Professore Marco Maria Mulattieri.

L’incontro, moderato dalla professoressa Maria Franca Nigro, è organizzato con la Diocesi di Latina-Terracina-Sezze-Priverno. Ispirati a celebri episodi narrati nei Vangeli, come il figlio prodigo, la casa sulla roccia, la moneta perduta, le vergini sagge e stolte, i racconti delle 16 scrittrici rappresentano un unicum letterario nel panorama editoriale italiano: donne credenti e non credenti hanno accettato di farsi interrogare dalla Parola di Dio, esprimendo in un loro racconto inedito le diverse parabole dei Vangeli.