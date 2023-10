Mercoledì 4 ottobre, alle ore 11, il Sindaco di Latina Matilde Celentano si recherà nell’area verde dedicata a Norma Cossetto, situata tra via Cimarosa e via Banchieri, nel quartiere Nuova Latina, per un omaggio alla stele. La cerimonia si svolgerà in occasione dell’80esimo anniversario della morte, avvenuta tra il 4 e il 5 ottobre del 1943, e sarà un’occasione per commemorare le vittime delle foibe e dell’esodo Giuliano-Dalmata. Tutti i cittadini sono invitati a partecipare.