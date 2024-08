Latina, 82 tartarughe nate a Capoportiere

Sul lungomare di Latina, vicino Capoportiere, sono nate ben 82 piccole tartarughe. Questo è il secondo anno consegutivo che questa zona viene scelta dalle Caretta caretta per deporre le uova. Ad assistere al lieto evento l’assessore all’Ambiente Franco Addonizio, insieme ai ricercatori della rete regionale TartaLazio, che si occupa del recupero, del soccorso, dell’affidamento e della gestione delle tartarughe marine ai sensi delle linee guida del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.

“Tantissimi cittadini e turisti emozionati – dichiara la prima cittadina Matilde Celentano – hanno assistito alla nascita delle piccole tartarughe e sono rimasti in spiaggia fino a sera, quando le nasciture sono state accompagnate fino al mare. Ringrazio la rete regionale che ha curato le operazioni, sotto il coordinamento del dirigente Luca Marini. Il Comune ha provveduto ad assicurarsi che l’area fosse rispettata, che non ci fosse troppa luce e che nella zona non passassero gli operatori di Abc. Questo secondo lieto evento è una testimonianza implicita della qualità delle nostre coste”.

“Le piccole tartarughe – commenta Addonizio, che ha partecipato agli eventi – sono venute al mondo in due momenti diversi. Le prime 73 sono nate da sole nella serata di giovedì. I ricercatori della rete TartaLazio hanno monitorato l’area e, una volta accertato che non ci sarebbero state più uscite spontanee, hanno aperto le restanti uova trovando altre 9 piccoline vive. Su 89 uova, dunque, sono nate 82 tartarughe Caretta caretta. Abbiamo atteso la serata di ieri insieme ai tantissimi bagnanti. Alcuni di loro si trovavano lì per caso, altri si sono informati per poter partecipare in persona a questo evento che non dimenticheranno facilmente”.