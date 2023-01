Latina, 90enne investita da un’auto in via Pontinia

Un anziana di 90 anni è stata investita da un’auto mentre attraversava sulla strisce pedonali di via Pontinia a Latina, a poche centinaia di metri dall’incrocio con Via Priverno. Dopo l’impatto, abbastanza violento, la donna è stata subito soccorsa dai sanitari del 118 che, dopo aver prestato le prime cure del caso, hanno deciso di trasportarla al pronto soccorso del Goretti in codice rosso. Le condizioni della donna però non sarebbero particolarmente gravi.

I rilievi del sinistro sono stati affidati agli agenti della Polizia Locale del Comando di Latina.