Latina, 97enne rapinata in chiesa mentre accende un cero

Si era recata in chiesa per pregare e per accendere un cero in ricordo del marito, quando un’abile ladra le ha sfilato gli anelli d’oro dalle dita. E’ quanto accaduto ieri mattina all’interno della parrocchia di Santa Maria Goretti a Latina.

La vittima è una donna di 97 anni che vive lì, nelle zone antistanti alla chiesa. Stava accendendo un cero in occasione della festività di San Giuseppe quando la ladra la ha avvicinata sfilandole, anche con forza, gli anelli d’oro che aveva indosso.

A dare l’allarme è stata proprio l’anziana che ha attirato l’attenzione di alcuni religiosi entrati poco dopo di lei. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Squadra Volante di Latina, ma della ladra non c’era più traccia. Insieme agli agenti è arrivata anche un’ambulanza, che ha verificato le condizioni di salute della donna in preda ad un forte stato di agitazione.