Latina, a breve l’inizio delle selezioni per nuove guardie ambientali

A giorni verrà pubblicato l’avviso pubblico per la selezione delle guardie ambientali. Contiamo di avviare il procedimento entro l’anno”. Queste le parole dell’assessore all’Ambiente Franco Addonizio, intervenuto questa mattina durante i lavori della commissione Trasparenza presieduta dalla consigliera Floriana Coletta. “La riunione – ha continuato – è stata l’occasione per ribadire che, da parte dell’amministrazione, c’è l’intenzione di ripristinare il servizio di vigilanza nel territorio comunale in materia di abbandono dei rifiuti. Riteniamo che le guardie ambientali possano fornire un prezioso contributo anche nell’ottica di una fondamentale educazione ambientale. Tra le attività che possono svolgere, infatti, c’è anche quella di informare i cittadini sulle giuste pratiche di conferimento per procedere, solo come ultima ratio, con interventi sanzionatori”.

Addonizio ha anche ripercorso l’iter amministrativo. “La precedente convenzione presentava una serie di criticità che non saranno presenti nella nuova. Una delle prime cose a cui abbiamo messo mano è stata la questione relativa al contributo per le associazioni, principale motivo per il quale il precedente servizio non è partito. Con la nuova procedura sarà invece previsto un rimborso spese di massimo 20mila euro. Sono rimasto soddisfatto del lavoro della commissione – ha concluso Addonizio – che ha permesso di affinare ed eliminare ulteriormente le criticità che erano presenti nel precedente avviso pubblico”.