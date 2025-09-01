Latina, a centrocampo arriva in prestito dall’Union Brescia Denis Hergheligiu

Un nuovo rinforzo sulla mediana. IL Latina Calcio ha ufficializzato l’arrivo in prestito dall’Union Brescia di Denis Hergheligiu, centrocampista classe 1999. Cresciuto nel vivaio dell’Atalanta, Hergheligiu ha costruito gran parte della sua carriera con la maglia della Feralpisalò, dove ha collezionato oltre 130 presenze diventando un punto di riferimento in mezzo al campo. Con i Leoni del Garda ha contribuito in maniera determinante alla storica promozione in Serie B, distinguendosi per duttilità, visione di gioco e personalità.

Dotato di doppio passaporto italiano-rumeno, Hergheligiu rappresenta un profilo affidabile e già abituato a palcoscenici competitivi. La società nerazzurra punta sulla sua esperienza e sul carattere vincente maturato negli anni per dare maggiore solidità e qualità al reparto di centrocampo.