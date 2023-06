A Latina in via Torrenuova, all’alba si sviluppato un incendio all’interno di un ripostiglio di circa 100 mq.Necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco del Comando di Latina per lo spegnimento dell’incendio, evitando così il propagarsi delle fiamme in tutta la struttura e nella vicina autocarrozzeria.

Verifiche in corso per accertare la natura del rogo e la posizione del proprietario. Nessuna persona è rimasta coinvolta.