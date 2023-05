Latina, a fuoco un magazzino di materiale edile

Poco dopo le 23 di mercoledì sera, il personale operativo dei Vigili del Fuoco del Comando di Latina, è intervenuto nel Capoluogo a seguito segnalazioni giunte al NUE112 riguardo un incendio.

Sul posto in via Don Torello, la squadra territoriale dei vigili del fuoco di Latina, constatava la presenza di fiamme che, nel magazzino di una ditta commerciale di materiale edile, stavano coinvolgendo due muletti elevatori. Subito iniziavano le operazioni di spegnimento valse a non far propagare l’incendio. Successivamente, in collaborazione con le ff.oo., si effettuava un accurato controllo dell’area interessata dall’evento per cercare di risalire alle cause che, al momento, non si sono potute accertare. Non si registrano persone coinvolte.