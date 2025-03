Latina, a maggio arriva la mostra “Gianni Berengo Gardin. Fotografo”

Latina si prepara a vivere un evento culturale di rilievo internazionale: la mostra “Gianni Berengo Gardin. Fotografo”, curata da Alessandra Mauro e Suleima Autore, sarà ospitata dal Museo Duilio Cambellotti dall’8 al 25 maggio 2025.

Tra gli eventi di punta della terza edizione del Concorso Internazionale di Fotografia Città di Latina, è promosso da Latina Mater Ets, Fondazione Roma e dal comune. Arriveranno quindi, nella città pontina, le opere di uno dei maggiori fotografi italiani, le cui immagini sono conservate in collezioni prestigiose come quelle del MoMA di New York, della Bibliothèque Nationale di Parigi, del Museo Reina Sofía di Madrid e del MAXXI di Roma.

UN FOCUS SUL FOTOGRAFO

Gianni Berengo Gardin, nato a Santa Margherita Ligure nel 1930, è celebre per la sua fotografia di reportage, indagine sociale, architettura e descrizione ambientale. Con oltre 260 volumi fotografici pubblicati e più di 360 mostre personali in tutto il mondo — da Venezia a New York, da Colonia a Montreal — Berengo Gardin ha ricevuto numerosi premi, tra cui il Lucie Award alla carriera di New York, un riconoscimento condiviso con icone della fotografia come Henri Cartier-Bresson ed Elliott Erwitt.

NEL CUORE DELLA MOSTRA

La mostra propone un viaggio attraverso alcuni dei temi più iconici della sua produzione: dalla Venezia delle prime immagini alla Milano dell’industria e delle lotte operaie, dai luoghi del lavoro alla vita quotidiana, passando per ospedali psichiatrici, comunità zingare, borghi rurali e grandi città.

QUANDO E DOVE

L’inaugurazione è fissata per giovedì 8 maggio al Museo Duilio Cambellotti, e la mostra sarà gratuita e aperta a tutti fino al 25 maggio.

Parallelamente alla mostra, il Concorso Internazionale di Fotografia offrirà numerosi eventi collaterali con ospiti illustri, tra esponenti della cultura locale e fotografi di fama internazionale. Le candidature fotografiche sono aperte fino al 3 aprile 2025. È prevista, poi, una sessione speciale dedicata alle scuole medie e superiori, intitolata “Sessione speciale Francesco Mansutti”.