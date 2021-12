Latina a Monopoli, contro il tabù trasferta

Un inedito Monopoli – Latina vale la penultima giornata di andata, in cui: “Siamo stati bravi a raggiungere quota 20 in punti in classifica, ovvero metà salvezza”. A parlare è Daniele Di Donato alla vigilia della nuova trasferta pugliese, in cui cercheranno di sfatare il tabù delle gare esterne: “Il nostro ruolo lontano dal Francioni è stato molto deludente – continua Di Donato –, avendo raccolto solo un punto (ad Avellino ndr). Adesso dobbiamo pensare di potere fare risultato anche fuori casa, perché siamo un gruppo giovane e quindi folle”.

Fischio d’inizio alle 14.30. Come il Latina, anche il Monopoli ha un passo importate davanti al proprio pubblico. Assenti per squalifica Esposito e Di Livio. Giorgini pronto a posizionarsi al centro della difesa, dove troverà spazio Carissoni. Barberini e Marcucci si contendono una slot a centrocampo.

Ancora ai box l’attaccante Rosseti.