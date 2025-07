Latina, a settembre torna la Fitwalking AIL: tutto pronto per la seconda edizione

Dopo il successo della prima edizione, torna a Latina la Fitwalking AIL, la camminata solidale organizzata da AIL Latina ODV per sensibilizzare sulle malattie ematologiche e raccogliere fondi per la ricerca e l’assistenza ai pazienti. L’evento, che si svolge con il patrocinio del Comitato Provinciale OPES Latina, non competitivo e aperto a tutti, si terrà il 28 settembre, con ritrovo alle ore 8.30 in via Tanaro, presso la sede dell’associazione, dove i partecipanti riceveranno una colazione offerta dai volontari. La partenza è fissata alle ore 10.00.

Il percorso attraverserà alcune delle vie e piazze più rappresentative del centro città, come Piazza del Quadrato, Viale Italia, Piazza della Libertà e Piazza del Popolo, con un “giro di boa” alla rotonda di via Buonarroti. Le iscrizioni saranno aperte dal 1° agosto sul sito ufficiale dell’iniziativa www.fitwalking.aillatinaodv.it, dove sarà possibile trovare tutte le informazioni su kit, donazioni e regolamento.

“La Fitwalking AIL è molto più di una semplice camminata – afferma presidente di AIL Latina, Paolo Forzan – è un gesto collettivo di speranza, un’occasione per far sentire la nostra vicinanza concreta a chi ogni giorno affronta una sfida difficile. Camminare insieme significa creare comunità, promuovere la salute e sostenere la ricerca. Latina ha risposto con entusiasmo alla prima edizione, e quest’anno vogliamo coinvolgere ancora più persone”.

Durante la mattinata saranno presenti anche stand informativi, musica e momenti di intrattenimento.