Latina, a Taranto arriva un altro pareggio. Dal mercato due nuovi colpi

E’ ancora un espulsione nella seconda parte di gara a condizionare la partita del Latina. Allo Iacovone di Taranto per i pontini arriva un altro pareggio, e così come accaduto al Francioni con la Casertana, i nerazzurri sono costretti a giocare in inferiorità numerica parte del secondo tempo, dopo la doppia ammonizione rimediata in pochi minuti da Petermann.

I ragazzi di mister Padalino vanno in svantaggio al 17′ della prima frazione dopo il gol di Zigoni, poi nel secondo tempo arriva la reazione e il gol a 5′ minuti dalla ripresa del giovane Scaravaglieri lancia i nerazzurri verso l’assedio ad un Taranto ormai alle corde ed in chiara difficoltà. Solamente l’espulsione consente ai pugliesi di riprendere in mano il pallino del match ma senza affondare più di troppo.

Taranto: Del Favero M.(P), Mastromonaco G., de Santis I., Papazov T., Contessa S. (dal 14′ st Verde F.), Matera A.(C), Schirru G., Fiorani M. (dal 14′ st Speranza M.), Fabbro M., Zigoni G., Garau O. (dal 9′ st Ardizzone F.). A disposizione: Ardizzone F., Giovinco G., Guarracino M., Marong B., Meli G.(P), Sacco F., Speranza M., Vaughn C., Verde F., Zerbo P.

Latina: Zacchi G.(P), Di Renzo G. (dal 34′ st Vona E.), Marenco F., Cortinovis F., Saccani M., Ciko S., Petermann D., Scravaglieri M. (dal 25′ st Ndoj E.), Di Livio L., Bocic M., Mastroianni F. (dal 34′ st Crecco L.). A disposizione: Addessi S., Basti M.(P), Cardinali M.(P), Cipolla D., Crecco L., Di Giovannantonio G., Ndoj E., Segat M., Vona A., Vona E., Zitelli E.

Reti: al 17′ pt Zigoni G. (Taranto) al 5′ st Scravaglieri M. (Latina) .

Ammonizioni: al 29′ pt Matera A. (Taranto), al 38′ st Giovinco G. (Taranto) al 44′ pt Mastroianni F. (Latina), al 16′ st Petermann D. (Latina).

Espulsioni: al 19′ st Petermann D. (Latina).

“Abbiamo dimostrato di essere in crescendo. Credo che nel complesso avremmo meritato qualcosa in più. Abbiamo sofferto sull’unico cross che alla fine si è rilevato determinante, ma questo è il calcio e non possiamo farci nulla. Dal mio punto di vista però credo che la squadra stia facendo dei grossi passi in avanti”.

Così il tecnico pontino Padalino in conferenza al termine del match, parole che confermano la crescita per il Latina. Un Latina che, come in campo, ieri sera è stato impegnato anche sul fronte mercato, il diesse Patti quasi allo scoccare del gong che sancisce la fine del mercato ha chiuso per due nuovi giocatori. Il primo è Tamir Berman, difensore argentino classe 2001 che arriva in prestito dal Monopoli dopo un anno di prestito al Giugliano dove ha collezionato 21 presenza dimostrando solidità difensiva e continuità di rendimento.

Per quanto riguarda il secondo arrivo si tratta di un ritorno. Torna a vestire la maglia del Latina l’attaccante Riccardo Martignago, classe 91 che già nella stagione 2011/12 aveva indossato i colori nerazzurri. Riconosciuto per la sua velocità e per la sua capacità di incidere nelle gare importanti, il nuovo attaccante del Latina arriva dal Sorrento e da lui ci si aspetta quel salto di qualità nel reparto offensivo che forse fino ad oggi è mancato.