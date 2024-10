Latina, ABC installa una nuova fototrappola in centro

Prosegue l’impegno di ABC e del Comune di Latina nel contrastare l’abbandono indiscriminato di rifiuti sul territorio cittadino. Questa mattina è stata installata in Via Ennio, nel centro della città, la sesta fototrappola fissa, che si aggiunge alle cinque già operative in punti critici come la Casa dello Studente in Via Magenta, Via Nasi, Via San Carlo da Sezze, e presso l’isola ecologica di Via Massaro a Latina Lido.

Le nuove fototrappole, dotate di sensori di movimento e telecamere a raggi infrarossi, garantiscono una sorveglianza costante anche in condizioni di scarsa illuminazione. Questi strumenti tecnologici avanzati, sotto il controllo del Comando di Polizia Locale, mirano a reprimere i comportamenti incivili legati allo smaltimento illecito dei rifiuti, soprattutto nelle aree più a rischio.

In parallelo, proseguono i controlli degli Ispettori Ambientali e l’utilizzo delle fototrappole mobili, con l’obiettivo di intercettare e sanzionare eventuali violazioni. ABC e il Comune di Latina invitano la cittadinanza a collaborare attivamente nel rispetto e nella tutela dell’ambiente.