Latina, ABC presenta la terza edizione del Premio ‘Lido Green’

Verrà presentata da Abc Latina, in stretta collaborazione con il Comune, a Capoportiere la terza edizione del Premio ‘Lido Green Marina di Latina’. Un’iniziativa che si rivolge a tutti gli stabilimenti balneari e ai chioschi del lungomare di Latina in modo da valorizzare ed a sostenere la sostenibilità ed il basso impatto ambientale mettendo a punto una serie di strategie ‘green’.

Il Premio sarà presentato venerdì 24 marzo 2023 alle ore 13:00 a Capoportiere in occasione dell’evento promosso da Plastic Free Latina in sinergia con il Liceo classico Dante Alighieri di Latina e il progetto Erasmus + Programme of European Union. L’appuntamento sarà anche occasione per chiedere informazioni e approfondimenti sul nuovo servizio di raccolta Porta a Porta che da quest’anno è attivo su tutto il litorale. Saranno distribuiti, inoltre, materiali informativi e gadget ecosostenibili. All’incontro parteciperanno il presidente ABC Gustavo Giorgi e gli Ispettori Ambientali Gioia Manduzio e Filippo Serra.

“Il Premio Lido Green Marina di Latina – dichiara il Presidente Giorgi – si inserisce nell’ambito della campagna di sensibilizzazione e comunicazione che in questi anni ABC ha avviato sul litorale per promuovere una cultura della sostenibilità e sviluppare una nuova consapevolezza ecologica per la salvaguardia dell’ambiente e, in particolare, dell’ecosistema marino. Quest’anno la campagna informativa si focalizzerà sul nuovo Porta a Porta. Si ricorda, infatti, che su tutto il litorale sono stati rimossi i cassonetti stradali e si invitano, quindi, i cittadini che ancora non hanno il kit di attrezzature a ritirarlo presso il front office di ABC in via dei Monti Lepini 44/46, dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle 13:45”.

La cerimonia di premiazione “Lido Green” si svolgerà al termine della stagione balneare 2023.