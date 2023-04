E’ stato accerchiato, poi pestato a calci e pugni dal branco. Il tutto per soldi. E’ accaduto in zona autolinee a Latina – come riporta il quotidiano Latina Oggi – dove un giovane bengalese di 25 anni è stato aggredito da alcuni uomini che lo hanno preso a calci e pugni fino a farlo cadere con lo scopo di rubargli i soldi che aveva con sé. Un totale di 500 euro. Sul caso indagano gli uomini della Polizia della Questura di Latina.