Latina, accessi al mare per persone disabili, Di Cocco risponde all’interrogazione

L’assessore alla Marina Gianluca Di Cocco, questa mattina in sede di question time, ha risposto all’interrogazione illustrata dalla consigliera comunale Valeria Campagna, riguardante le passerelle sul lungomare di Latina accessibili a persone con disabilità.

Nello specifico, l’assessore Di Cocco, ha chiarito quali interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sono stati effettuati dal Comune a partire da maggio 2023: “La ditta aggiudicataria di un appalto biennale 2023-2024 – ha affermato il delegato alla Marina – ha posizionato la scorsa estate e per la stagione in corso quattro camminamenti per disabili (moduli di colore azzurro) nel tratto A, tra Capoportiere e Foce Verde, esattamente nelle vicinanze dello stabilimento della Polizia di Stato, davanti a via Filicudi, a Capitan Vasco e al ristorante Punto Loran, come previsto nel capitolato. A fronte di ulteriori interlocuzioni, sono stati posizionati altri due camminamenti, davanti via Panarea a partire da 2023 e davanti via Palmarola da quest’anno. A questi sei camminamenti si aggiungono altre due passerelle in legno, a cui però manca il camminamento fino al mare. Nel tratto B, da Capoportiere a Rio Martino, sono presenti – ha aggiunto l’assessore Di Cocco – altre quattro passerelle, in legno, accessibili alle persone con disabilità, sprovviste tuttavia come in passato del camminamento azzurro fino al mare”.

“In questa stagione balneare – ha proseguito l’assessore – sono in corso interventi di manutenzione delle passerelle. Ad oggi (ricordo che in passato sono stati effettuate manutenzioni ad ottobre) sono stati eseguiti lavori sul 60% della totalità delle passerelle presenti su tutto il litorale. Gli interventi vengono effettuati in orario notturno. Con impegno

di spesa da parte dell’ente, per il prossimo futuro, sarà possibile aumentare i camminamenti per disabili in tutte le zone dove è possibile posizionarli. Per le passerelle in legno sarà necessario anche dotarsi di nuove progettazioni e di nuove autorizzazioni da parte degli organi competenti”.

Completando l’argomento sulla possibilità di fruizione del mare da parte delle persone con disabilità, l’assessore Di Cocco ha ricordato che nel 2023 sono state assegnate sei sedie job e altre due nel corso di questa stagione estiva.

“Per quanto riguarda i tratti di spiaggia in concessione eventualmente sprovvisti di camminamenti per persone disabili – ha affermato Di Cocco – ad inizio stagione abbiamo avuto riunioni con la Capitaneria di Porto alla presenza di tutti gli operatori balneari, chiedendo serrati controlli sui servizi, compresi i servizi igienici, le docce, le passerelle. Prendendo atto delle segnalazioni della consigliera Campagna, solleciteremo ulteriori controlli”.