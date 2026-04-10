Latina, accessori contraffatti venduti on-line: oscurato il sito

Un duro colpo al mercato del falso e una vittoria per la tutela del “Made in Italy”.

I finanzieri del Comando Provinciale di Latina hanno individuato e oscurato un portale di e-commerce interamente dedicato alla vendita di prodotti contraffatti del prestigioso marchio partenopeo E. Marinella.

L’indagine è stata condotta dai militari della Compagnia di Terracina. Attraverso un attento monitoraggio del web, le Fiamme Gialle hanno isolato il sito www.emarinella.sa.com, registrato presso un provider estero.

Il portale fungeva da vera e propria vetrina virtuale dove venivano proposti sciarpe, cravatte e foulard che imitavano perfettamente le fogge e i segni distintivi del noto brand di lusso, ma a prezzi nettamente inferiori a quelli di mercato.

L’illiceità dell’attività è stata confermata da riscontri peritali eseguiti in collaborazione con la stessa azienda E. Marinella. Gli esperti hanno accertato che i prodotti erano falsi di alta qualità, dotati di una veste grafica studiata appositamente per trarre in inganno i consumatori meno esperti.

Su richiesta della Procura della Repubblica di Latina, il Giudice per le Indagini Preliminari ha emesso un decreto di sequestro preventivo. Il provvedimento ha disposto l’oscuramento del sito, notificato a tutti i fornitori di servizi internet (ISP) operanti in Italia.