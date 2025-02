Latina accoglie le riprese di Heaven or Not, con Francesco Salvi

Si sono concluse le riprese di Heaven or Not, cortometraggio diretto da Esmeralda Spadea, girato in diverse location di Latina e Sabaudia. Prodotto dalla Mirari Vos Srl di Mario Malmignati, il film vede protagonista l’iconico Francesco Salvi, impegnato in un viaggio introspettivo alla ricerca del Paradiso.

Latina ha offerto scenari suggestivi come Villa Jalè, il locale Twenty Four – 24MilaBaci e una residenza privata su Via Isonzo, mentre a Sabaudia il set ha toccato l’Hotel Oasi di Kufra. Alla produzione hanno collaborato numerosi professionisti locali, tra cui gli attori Marco Lungo, Roberto Manauzzi e Clarice Bono, oltre a tecnici e maestranze del settore, tra cui Medea Productions, lo scenografo Maurizio Carraro, Monia Marrocco (segretaria di edizione), Enrico De Divitiis (luci), Isabella Feudo (aiuto scenografa), Alessandro Campagna (reparto cinepresa) e Tonino Mirabella (fotografo di scena).

Determinante il supporto della Latina Film Commission, guidata da Rino Piccolo, che ha sottolineato come il territorio pontino stia diventando un punto di riferimento per il cinema. “Abbiamo costruito una squadra solida e competente, con professionisti che oggi lavorano stabilmente nel settore e godono della fiducia delle produzioni. Il cinema è un’industria che muove risorse e crea opportunità di lavoro, generando un impatto positivo sull’economia locale”, ha dichiarato Piccolo.

Con l’imminente Giubileo e il conseguente aumento dei flussi turistici nella capitale, molte produzioni si stanno spostando nella provincia di Latina, portando con sé progetti di rilievo sia artistico che finanziario. “Ci aspettano mesi importanti, con nuove occasioni per il nostro territorio. È fondamentale consolidare il ruolo della Latina Film Commission e rafforzare le collaborazioni a livello locale e regionale, affinché il settore continui a crescere e a offrire sempre più opportunità per le nostre eccellenze”, ha concluso Piccolo.